Messina, investito mentre guidava un monopattino: Lorenzo Isaia muore dopo otto giorni di coma

Ha lottato fine alla fine, ma le ferite riportate in un incidente si sono rivelate fatali e le speranze si sono spente. È morto a cinquant’anni, dopo otto giorni di coma, Lorenzo Isaia, uno degli animatori della sinistra giovanile messinese degli anni Novanta: era rimasto gravemente ferito in via Vincenzo Giuffrida a Messina, il 31 gennaio, quando era alla guida di un monopattino ed era stato investito da un'auto. Era stato trasportato d'urgenza in ospedale e ricoverato in Rianimazione all’ospedale Cannizzaro.

Da allora le sue condizioni non sono mai migliorate, ma tutti coloro che lo conoscevano hanno sperato fino all'ultimo in un miracolo. Isaia era catanese, a Messina ha trascorso la sua infanzia e l'adolescenza. La sua morte ha gettato in un profondo sconforto i tanti amici che in queste ore lo ricordano con decine di post sui social, condividendo anche il ricordo dei momenti vissuti insieme. Nella città dello Stretto aveva frequentato il liceo Maurolico e l'università, amava lo sport e la politica, viene ricordato come un uomo dalle mille risorse e sempre ben disposto verso gli altri.