Auto contro un cinghiale sulla Palermo-Messina: paura per una famiglia di turisti

Si è trovato improvisamente di fronte a un cinghiale e non è riuscito a evitare l'impatto. Un nuovo incidente si è verificato sull'A20, tra gli svincoli di Castelbuono e Tusa, in seguito alla presenza degli animali più volte segnalati lungo l'autostrada. A vivere momenti di paura, una famiglia in vacanza in Sicilia: padre, madre e due bambini dell'Emilia-Romagna, stavano viaggiando a bordo di un'auto presa a noleggio.

Tra questi, lo schianto in cui è rimasta coinvolta una donna di Mistretta. Anche in questo caso l'automobilista non è riuscita a evitare l'impatto, che si è rivelato violento. Per lei soltanto tanta paura e qualche escoriazione, danni ingenti al mezzo. In tanti che percorrono occasionalmente o giornalmente la stessa autostrada hanno scritto più volte sui social di prestare massima attenzione, cercando di moderare la velocità: sono stati segnalati in diversi punti dei cinghiali sulla carreggiata. A novembre uomo alla guida della sua auto era riuscito per miracolo ad evitare l'impatto. Problemi anche sulla Palermo-Agrigento, altra strada non proprio secondaria, dove all'altezza di Misilmeri sono stati segnalati cinghiali sulla carreggiata.