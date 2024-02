Incidente a Messina, scontro tra scooter: due giovani in prognosi riservata, uno è gravissimo

Ancora un incidente stradale a Messina. Nello scontro tra due scooter, avvenuto nella serata di ieri, due ragazzi sono rimasti gravemente feriti. L'incidente è avvenuto in via Garibaldi all'altezza dell'incrocio con la via Cicala, nei pressi del mercato Muricello. Secondo una prima ricostruzione, l'impatto tra i due scooter è stato molto violento.

Sul mezzo che viaggiava in direzione nord-sud era in sella un ragazzo di 35 anni che, a causa dello scontro, è stato sbalzato per diversi metri prima di finire sull'asfalto. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi.

Sul posto sono giunte due ambulanze: i sanitari hanno soccorso il giovane di 35 anni e uno di 21 anni che invece si trovava in sella all'altro scooter. Il primo è stato trasportato in codice rosso al Policlinico e le sue condizioni sono gravissime. Il ragazzo che viaggiava in sella all'altra moto è stato invece ricoverato al Piemonte, e in nottata è scattata la prognosi riservata.

Sul luogo dell'incidente è giunta anche la sezione infortunistica della polizia municipale che ha effettuato tutti i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente e valutare anche la velocità con cui transitavano i due scooter. Nella zona ci sono alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero rivelarsi molto utili alle indagini.