Cade e batte la testa mentre lavora in campagna, morto un uomo a Naso

Tragedia a Naso, in provincia di Messina. Un uomo di 77 anni, Gaetano Lanza, di Capo d'Orlando, è morto dopo una caduta mentre stava lavorando in campagna, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, che stanno indagando sull'accaduto. L'anziano stava lavorando quando ha perso l'equilibrio, è caduto e ha sbattuto la testa.

Non si sa se l'uomo fosse stato colpito prima da un malore, che ha provocato l'incidente. L'anziano è stato soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale di Sant'Agata di Militello, dove i medici hanno tentato di salvargli la vita ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. La salma è stata riconsegnata alla famiglia per i funerali.