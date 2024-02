Scontro tra auto e moto e un tir bloccato, caos sulla statale 114 in provincia di Messina

Caos e disagi sulla statale 114, nel tratto della provincia di Messina. Prima un grave incidente a Mili, dove a scontrarsi dove stati un auto e moto, con un ferito in condizioni gravi e trasportato in codice rosso al Policlinico di Messina. Il traffico nella zona è andato in tilt, non solo per i tanti mezzi ma anche per la presenza di cantieri che restringono il tratto della statale. Indagini da parte di polizia e carabinieri: la causa sembrerebbe essere la pioggia battente che dalle scorse ore sta interessando la zona.

Sempre sulla statale 114, nella zona di Roccalumera, un grosso tir è rimasto bloccato: il conducente del mezzo pesante è stato costretto a chiedere aiuto per via del divieto di accesso causa lavori di demolizione del ponte Pagliara (nella foto).

Fino al prossimo 13 giugno resterà chiuso il tratto di circa ottanta metri nell'abitato, su disposizione dell'Anas che ha in gestione l'arteria per permettere i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte.