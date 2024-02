Vacanza nello Sri Lanka finisce in tragedia: giovane di Giardini Naxos si sente male e muore

Un malore, poi le complicazioni polmonari. È morto mentre era in vacanza un trentaquattrenne di Giardini Naxos, comunità adesso sconvolta per Simone Lo Turco, che in tantissimi conoscevano: amava lo sport, il mare e praticava surf. Era partito con alcuni amici e un cugino, si trovava nello Sri Lanka quando è avvenuta la tragedia. Chi si trovava con lui ha subito lanciato l'allarme, me nel giro di poco tempo è accaduto il peggio e i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. La sua scomparsa ha colpito profondamente la comunità di Giardini Naxos, dove la salma rentrerà nelle prossime ore.

Nel frattempo, il sindaco di Giardini Naxos, Giorgio Stracuzzi, ha espresso il cordoglio della comunità locale. È stato inoltre proclamato il lutto cittadino e sono stati cancellati gli appuntamenti previsti oggi, lunedì 12 gennaio, per il Carnevale. « In conseguenza di questa decisione sono state disposte l’esposizione a mezz’asta nella sede centrale di piazza Municipio, della bandiera comunale e di quella nazionale; la sospensione di tutte le manifestazioni ricreative organizzate per la giornata odierna; la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole del territorio per il giorno in cui si svolgerà la cerimonia funebre». Scrive l'amico Francesco: «Non ti dimenticheremo mai, uomo dalle mille risorse. La tua voglia di fare, i tuoi sogni, i tuoi progetti, erano una carica di energia e gioia per tutti coloro che ti conoscevano. Resterai sempre nei nostri cuori».