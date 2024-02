Messina, ancora lavori in autostrada: chiuso per tre giorni lo svincolo di Tremestieri

Ancora disagi per gli automobilisti in provincia di Messina. Il Consorzio autostrade siciliane ha infatti programmato la continuazione degli interventi di ripavimentazione degli svincoli della tangenziale che attraversa la città dello Stretto ed è prevista la chiusura per tre giorni dell'asse viario. I primi interventi sono programmati per domani sera (15 febbraio) e fino a domenica sera.

I lavori

Dal 15 al 18 febbraio 2024, la rampa in uscita, svincolo Messina Sud Tremestieri, sarà chiusa dalle 22 alle 24 per lavori di manutenzione ordinaria. Dalle ore 6 del 24 febbraio alle 20 del 25 febbraio 2024, la rampa di ingresso Messina centro sarà chiusa per lavori sulla pavimentazione. Il 2 marzo 2024, dalle 6 alle 20, lo svincolo in uscita Messina centro sarà chiuso per lavori di manutenzione ordinaria.

I percorsi alternativi

Chi viaggerà in direzione Catania, non potendo uscire a Tremestieri, per raggiungere la zona sud, deve utilizzare lo svincolo di San Filippo, e poi imboccare la strada statale. Stessa situazione per i mezzi pesanti che devono raggiungere il porto commerciale di Tremestieri. Disagi e lunghe code anche per chi vive a Mili fino ai primi comuni della zona jonica. In considerazione dei disagi registrati la scorsa settimana lungo la statale 114, i lavori più importanti verranno effettuati in notturna e durante il weekend.