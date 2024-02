Messina, investe una donna e scappa: rintracciato pirata della strada

Investe una donna e scappa. È accaduto ieri a Messina e oggi l’autore dell’incidente è stato rintracciato. Secondo gli investigatori, l’uomo avrebbe investito con la sua Citroën una donna che stava attraversando la strada in via La Farina all’angolo con via Avellino. Le indagini sono state eseguite dalla squadra mobile della polizia e dalla sezione infortunistica della polizia municipale. La donna è stata colpita dallo specchietto dell’auto ed è stata scaraventata a terra, senza comunque nessuna grave conseguenza. Dopo le cure in ospedale è potuta tornare a casa.

Le indagini sono scattate con il rilievo delle immagini di videosorveglianza pubblica e privata della zona e in poco tempo inquirenti sono riusciti a recuperare il momento dell’incidente e a risalire all’autore. Da valutare al momento le conseguenze per l’uomo che non si è fermato per prestare soccorso.