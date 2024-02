A 42 anni muore durante un viaggio a Praga: a Tortorici una raccolta fondi per Stefano Iuculano

Tortorici in lacrime per la morte di Stefano Iuculano, quarantadue anni, morto stroncato da un malore durante un viaggio a Praga. Era in vacanza con alcuni amici quando è avvenuta la tragedia che ha profondamente scosso tutta la comunità, dove in tantissimi lo conoscevano. Nonostante si fosse trasferito qualche anno fa a Milano, aveva lasciato un segno indelebile nel cuore di amici e conoscenti che adesso raccontano di essere sotto choc per quello che è accaduto. «Stefano ci ha lasciato improvvisamente - dice Giovanni - era un ragazzo pieno di vita, dalle mille risorse. Non riusciamo ancora a crederci, sembra un incubo».

I messaggi di cordoglio sui social sono decine: «Stefano hai lasciato un vuoto a tutti noi, resterai sempre nei nostri cuori, sei un pensiero fisso». Parenti e amici hanno organizzato una raccolta fondi per aiutare i familiari a sostenere le spese di rientro della salma in Italia e per l’organizzazione dei funerali. Per partecipare basta andare su Gofundme.