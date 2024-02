Incidente sulla Catania-Messina, anziano di Roccalumera si schianta contro un muro e muore

Sull’autostrada A18 Messina-Catania, in direzione Messina, un automobilista di 85 anni è morto dopo uno schianto contro il muro di una galleria, all’altezza dello svincolo di Taormina. La vittima, Giuseppe Pirrone, residente a Roccalumera, era alla guida di una Fiat Panda. L’anziano ha perso la vita sul colpo. Sul posto l’ambulanza del 118 di Taormina, la polizia stradale di Giardini Naxos e i vigili del fuoco di Letojanni. La rampa in uscita è stata chiusa dal personale di Autostrade Siciliane per consentire le operazioni di soccorso.