A fuoco una rosticceria a Milazzo, gravi danni: si indaga sulla matrice dolosa

Paura ad Olivarella, una frazione di Milazzo, per un grosso incendio scoppiato in una rosticceria. Il rogo si è verificato nell'attività commerciale che si trova lungo la strada provinciale e non si esclude la matrice dolosa. A lanciare l'allarme, all'alba, sono stati alcuni residenti della zona che hanno sentito un forte odore di bruciato.

Il fumo nero è arrivato in strada, mettendo in allerta chi abita vicino alla rosticceria. Sul posto è stato necessario un massiccio intervento dei vigili del fuoco del distaccamento e del comando provinciale. Dopo quattro ore, l'intervento non è ancora completato: il fuoco si è infatti diffuso nel giro di pochi minuti e in pochi minuti ha divorato arredi e attrezzatura. Danni molto ingenti, quindi, ma le verifiche per stabilire l'origine dell'incendio sono ancora in corso. Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine e i rilievi per individuare eventuali tracce di liquido infiammabile sono in corso. L'area poi sarà messa in sicurezza.