Lipari, salvato il cane di Sara e Sandro Biviano: era finito in un tombino

A San Calogero, a due passi dallo stabilimento termale chiuso da 50 anni, i vigili del fuoco di Lipari hanno soccorso il San Bernardo Zeus, di Sara e Sandro Biviano che era finito in un tombino, profondo alcuni metri.

La vicenda

«Un compleanno di Zeus che non dimenticheremo mai - racconta Sandro Biviano ambasciatore nazionale per la distrofia muscolare -. Non so quanto lacrime abbiamo versato sia io che mia moglie Sara ieri sera, ma grazie al buon Dio, alla solidarietà dei passanti e all'intervento dei vigili del fuoco che ci hanno aiutato e sostenuto sia fisicamente che moralmente, abbiamo salvato il nostro amato San Bernardo. Non smetteremo mai di ringraziare tutti per la loro prontezza, professionalità e grande umanità».

L’incidente

«Siamo usciti – puntualizza - con il nostro Zeus come al solito e siamo andati a divertirci nei prati alle Terme di San Calogero per giocare un po' insieme. Mentre Zeus correva come un pazzo e saltava i cespugli d'erba come un cavallo, non si è reso conto che dietro un cespuglio non c'era più il terreno, ma un tombino ed è caduto lì dentro a capofitto. Per fortuna il cane non aveva proprio nulla, ma era rimasto intrappolato in quelle mura alte più di due metri, piene di immondizia, tutto impaurito».