Motta d'Affermo, a fuoco un escavatore di una impresa di Castel di Lucio

Un escavatore è stato danneggiato a Motta d'Affermo, in provincia di Messina. L'episodio è avvenuto in un cantiere dell’impresa Mammana di Castel di Lucio per la realizzazione di una strada interpoderale.

Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Mistretta che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e ascoltato il proprietario della ditta per capire se nei giorni precedenti all'incendio avesse visto o sentito qualcosa di sospetto. Resta ancora da chiarire, dunque, il movente che, sembrerebbe essere doloso.

I carabinieri, guidati dal capitano Silvio Imperato, sono al lavoro per riuscire a dare un'identità a chi ha commesso il gesto. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Patti, diretta dal Procuratore capo Angelo Cavallo.

L'impresa, negli anni scorsi, aveva già subito due attentati incendiari: qualcuno aveva danneggiato due mezzi dell’impresa.