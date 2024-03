Messina, auto sbanda e si schianta contro le barriere di protezione: un ferito

Ancora un incidente stradale a Messina. Un'automobilista che nella tarda serata di ieri si trovava in tangenziale, per cause in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo sul quale viaggiava, un'Alfa Romeo 147, e si è schiantato contro le barriere. L'incidente è avvenuto nei pressi dello svincolo di Messina Centro in direzione Catania, nei pressi di una galleria.

Nell'impatto, avvenuto intorno alle 23, sono stati divelti trenta metri di guardrail. L'automobilista è rimasto tra le lamiere dell'auto. Allertati i soccorsi sul posto è giunta un'ambulanza, i sanitari hanno prestato le prime cure e trasportato il ferito in ospedale.

Sul posto è giunta la polizia stradale e i mezzi per la rimozione del mezzo. Gli agenti hanno effettuato tutti i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente. Dai primi rilievi non sembrerebbero esserci altri mezzi coinvolti nell'incidente. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico per permettere i soccorsi, i rilievi, la rimozione del mezzo e la messa in sicurezza della strada.