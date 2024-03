Vulcano, rifiuti tra gli scavi: scattano tre denunce

Hanno scoperto dei rifiuti durante scavi per opere edilizie, ma non li hanno denunciati. Tanto è bastato per far scattare tre denunce da parte dei carabinieri. Secondo quanto si è appreso, i tre stavano effettuando dei lavori per conto di una ditta appaltatrice e adesso sono stati ritenuti presunti responsabili di reati ambientali, tra cui attività di gestione di rifiuti non autorizzata e omessa bonifica di siti.

I militari dell’Arma hanno accertato che gli indagati anziché comunicare alle autorità competenti il ritrovamento di un cumulo di rifiuti pericolosi e non, tra cui vetri, plastica, tessuti vari ed altro ancora, emersi a seguito degli scavi effettuati durante i lavori, li depositavano in maniera incontrollata, ai bordi dello scavo, senza attuare alcuna bonifica. L’area interessata, dell’estensione di oltre 400 metri quadrati è stata sequestrata e gli indagati dovranno ora rispondere dei reati a loro addebitati.