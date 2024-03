Auto ribaltata dopo un incidente sull'A20 tra Patti e Brolo, un ferito e disagi alla viabilità

Ancora incidente sull'autostrada A20 Palermo-Messina. Secondo quanto ricostruito dal personale della polizia stradale, intervenuta dopo la segnalazione, un'auto si è ribaltata dopo aver sbandato, probabilmente a causa della pioggia, molto forte in quel tratto questa mattina, tanto che la protezione civile aveva indicato ieri allerta gialla nel Messinese e nel Palermo.

L'incidente è accaduto sul viadotto Torretta della A20, tra gli svincoli di Patti e Brolo, in direzione Palermo. Per fortuna il bilancio non è grave, solo tanta paura per il conducente della Peugeot, che è stato soccorso dal personale del 118 e condotto al pronto soccorso dell'ospedale di Patti in codice giallo: per lui qualche botta ma le condizioni non destano assolutamente preoccupazione. Indagini da parte della polstrada per accertare le cause dell'incidente. Notevoli disagi e rallentamenti al traffico nella zona.