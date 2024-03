Dai rifiuti all'abusivismo commerciale, pioggia di multe nelle isole Eolie

Ancora controlli di polizia municipale e carabinieri contro l'abbandono di rifiuti. Controlli che danno i loro frutti: 12 persone di Lipari, Vulcano e Viagrande sono state multate.

Le ordinanze di ingiunzione di pagamento sono state inviate dal comandante della polizia municipale Franco Cataliotti ai diretti interessati. Le multe vanno da un massimo di 620 e 67 centesimi ad un minimo di 59 euro e 50 centesimi.

A Vulcano cinque ambulanti sono stati multati con 309 euro e 88 centesimi perché per la vendita di frutta e verdura non rispettavano l’ordinanza del posto fisso. Un isolano invece ha ricevuto una sanzione di 620 euro e 67 centesimi per aver depositato rifiuti senza differenziare. Stessa multa per un liparoto con la stessa motivazione, mentre per le sterpaglie a rischio incendi è stata di 620 e 67 centesimi.

A Lipari una signora si è vista notificare una sanzione di 59 e 50 centesimi perché i suoi cani tra Porticello e Lami avevano creato preoccupazioni tra gli abitanti.

In precedenza per le stesse motivazioni o quasi vi erano state sanzioni per oltre 12 mila euro.