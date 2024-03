Tragedia in via Santa Cecilia a Messina: si sente male per strada, muore una donna di 70 anni

Stava per raggiungere la sua auto parcheggiata quando sarebbe stata colta da un malore e si è accasciata. Tragedia in via Santa Cecilia a Messina, dove è morta una donna di settant'anni. Nella zona, quotidianamente molto trafficata, alcuni passanti hanno subito lanciato l'allarme: la donna avrebbe infatti perso molto sangue in seguito a una emorragia. È quindi stato immediatamente chiamato il numero di emergenza 112 e sul posto, insieme alle forze dell'ordine, sono arrivati i sanitari del 118.

La settantenne, però, non dava già alcun segno di vita e nonostante i tentativi di rianimazione effettuati dai medici, non è rimasto che accertare il decesso. Una tragedia che si è consumata nel giro di pochi minuti e che ha sconvolto chi si trovava nella zona, dai passanti ai commercianti. «Vomitava sangue - raccontano - abbiamo cercato di soccorrerla, ma si è accasciata e abbiamo chiesto subito aiuto».

Erano da poco trascorse le dodici quando è stato lanciato l'allarme e, in attesa dell'arrivo dei soccorsi, l'area è stata momentaneamente chiusa al traffico e la circolazione dei mezzi ha subito dei rallentamenti. Sul posto anche la polizia municipale per gestire la viabilità e il medico legale per eseguire una prima ispezione cadaverica. Le indagini per stabilire le cause del decesso sono in corso.