Mancato rispetto delle norme sulla sicurezza, i carabinieri fermano un cantiere a Torrenova

Irregolarità sono state rilevate dai carabinieri della compagnia di Sant’Agata di Militello, supportati dai colleghi del locale nucleo ispettorato del lavoro, nel corso di una verifica a un cantiere allestito a Torrenova, in provincia di Messina. I militari hanno accertato la mancanza delle precauzioni, quali l’installazione di parapetti nei pressi degli scavi per evitare il pericolo per gli operai, e delle misure tecniche necessarie ad eliminare o ridurre al minimo il rischio elettrico. Hanno anche rilevato il mancato rispetto della viabilità di cantiere ed altro ancora.

I carabinieri hanno così sospeso temporaneamente l’attività e denunciato il titolare a carico del quale sono state anche contestate ammende e sanzioni per oltre 20 mila euro. Tutti i lavoratori impegnati nelle attività di cantiere sono risultati in regola.