Il vento sferza Messina, un albero crolla su un furgoncino: in provincia cadono in strada pali della luce

Il vento di scirocco sta mettendo in ginocchio Messina e i comuni della provincia. In città un grosso ramo si è staccato da un albero in centro città, in piazza Annibale Di Francia ed è finito sul parabrezza di un furgoncino. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, i vigili urbani e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. Nessuno è rimasto ferito. Disagi anche lungo le strade che conducono ai colli San Rizzo. Alcuni tratti sono interrotti per dei rami caduti sulla carreggiata. La strada provinciale che conduce a Castanea è al momento inaccessibile al transito. Nei pressi del birrificio Messina è crollato un palo della luce.

Danni anche nei comuni della provincia. Per il forte vento sono caduti alcuni pali dell’illuminazione a Barcellona Pozzo di Gotto nei pressi della chiesa del Crocifisso, a Capo d’Orlando in via Consolare Antica e a Spadafora in via Francesco Maniscalco.