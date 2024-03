Taormina, due autocisterne a fuoco: c'è l'ombra dell'intimidazione

Due autocisterne sono state avvolte dalle fiamme nella frazione di Trappitello, a Taormina, e sono andate completamente distrutte. L'incendio si è verificato in un piazzale privato lungo la strada statale 185, dove erano parcheggiati i due mezzi pesanti di una ditta che si occupa del trasporto di carburanti: il fuoco si è diffuso nel giro di pochi minuti e ha coinvolto entrambe le autocisterne che si trovavano a poca distanza l'una dall'altra. Si è alzata un'alta colonna di fumo nero che ha inevitabilmente messo in allarme i residenti della zona.

È stato immediatamente lanciato l'allarme e sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale e del distaccamento locale che hanno domato le fiamme. L'area è stata quindi momentaneamente chiusa al traffico e messa in sicurezza per permettere alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi e risalire alle cause del rogo. A innescare l'incendio potrebbe essere stato un guasto, ma non si esclude la matrice dolosa. I carabinieri hanno ascoltato i titolari della ditta per accertare se hanno ultimamente ricevuto minacce.