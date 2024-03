Un terremoto di magnitudo 4.4 è avvenuto alle 5.37 di questa mattina al largo delle isole Eolie ad una profondità di 243 km. È stato registrato dalla sala operativa dell'Ingv di Roma.

L'ipocentro è stato in particolare al largo tra Panarea e Salina ma proprio per la notevole profondità non è stata avvertita dagli isolani. Non si segnalano danni a persone o cose