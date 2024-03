Ancora paura in Sicilia per gli incendi, nonostante sia marzo, con roghi fuori stagione. Problemi nelle campagne di Minissale, un quartiere di Messina, nella parte più alta e con più campagna del villaggio.

Le fiamme per diverse ore hanno minacciato abitazioni. Sul posto i vigili del fuoco che alla fine sono riusciti a spegnere l'incendio, mettendo in sicurezza case. In servizio più autobotti che hanno fatto la spola per il rifornimento d'acqua.