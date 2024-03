Messina, un uomo trovato morto nel parcheggio del mercato Zaera: è un senzatetto di origini polacche

Un uomo è stato trovato senza vita nel parcheggio del mercato Zaera a Messina. A lanciare l'allarme è stato un passante che l'ha notato per terra, immobile. Ha contattato il numero di emergenza 112 e ha chiesto l'intervento dei soccorritori, ma i sanitari del 118 arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che accertare il decesso.

Sul luogo della tragedia sono arrivate anche le volanti della polizia, gli agenti sono risaliti all'identità dell'uomo e hanno chiuso l'area per permettere al medico legale di eseguire una prima ispezione cadaverica. L'uomo è un senzatetto di cinquantadue anni che nella zona in tanti conoscevano. Si chiamava Marius ed era di origini polacche.

Alcune associazioni di volontariato lo avevano aiutato in passato, ma lui avrebbe continuato a trascorrere la maggior parte delle sue giornate in strada. Il cadavere non presenta segni di violenza, non si esclude che il decesso sia avvenuto per cause naturali, ma tutti gli accertamenti sono in corso.