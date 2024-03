Muore a 27 anni dopo un intervento, Roccalumera in lacrime per Simona Sturiale

Tutta la comunità di Roccalumera è a lutto per la morte di Simona Sturiale, una ragazza di ventisette anni deceduta al Policlinico di Messina. La giovane era stata ricoverata e poi sottoposta a un delicato intervento chirurgico, ma sarebbero sopraggiunte delle complicazioni che non le hanno lasciato scampo.

I medici hanno così avviato la procedura per l'accertamento della morte cerebrale e, nonostante l'immenso dolore per la perdita, la famiglia ha deciso di dare il consenso all'espianto degli organi, per la donazione. Un gesto di altruismo e solidarietà che permetterà di salvare la vita di altre persone. Chi conosceva Simona la descrive come una ragazza dal carattere solare e sempre disposta ad aiutare il prossimo. Amava trascorrere il suo tempo libero con gli amici, aveva una grande passione per la fotografia.

«I tuoi sogni e i tuoi progetti si sono spenti troppo presto - scrive l'amica Giovanna -. cara Simona, nessuno qui ti dimenticherà mai, resterai sempre nei nostri cuori». In queste ore, i messaggi sui social per la ventisettenne sono tantissimi. «Dolce Simona - scrivono - i tuoi occhi e il tuo sorriso sono indimenticabili. Qui a Roccalumera è un giorno di dolore e tristezza, siamo tutti increduli ed estremamente affranti. Siamo vicini alla famiglia». Nel pomeriggio, l'ultimo saluto alla ragazza: i funerali saranno celebrati nella chiesa Santa Maria della Catena.