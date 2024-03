Incidente nella galleria Bosurgi a Messina: scontro tra 4 auto e un bus, traffico paralizzato

Incidente lungo la via Panoramica dello Stretto a Messina. All’interno della galleria Bosurgi si sono scontrate quattro auto e un bus dell’Atm. L’impatto è avvenuto nella carreggiata che conduce verso Nord. Sembra che i feriti non siano gravi.

Pesanti invece le conseguenze sul traffico, che rimane ancora bloccato lungo l’arteria e vigili urbani stanno deviando le auto verso il lungomare.

Antonella Russo, consigliera del Pd a Messina, che proprio quattro giorni aveva chiesto l’installazione di dissuasori per la velocità, ha postato foto e video dell’incidente sul suo profilo Facebook. Sono in corso accertamenti per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.