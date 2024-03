Tamponamento sull'A20 tra Villafranca e Boccetta, lunghe file e disagi al traffico

Traffico paralizzato sull'autostrada A20 Palermo-Messina, precisamente tra gli svincoli di Villafranca Tirrena e Boccetta a causa di un tamponamento, nella galleria Scoppo, con una persona che è rimasta ferita, per fortuna in maniera non grave.

Una situazione peggiorata a causa dei noti restringimenti dovuti ai noti lavori sul viadotto Ritiro, che ormai vanno avanti da anni ma che per fortuna sarebbero nella loro fase finale. Sul posto la polizia stradale per le consuete operazioni finalizzate a evitare ulteriori disagi, ma i rallentamenti in questo caso sono stati inevitabili, con lunghissime file e difficoltà sia ad entrare a Messina arrivando dall'autostrada sia a prendere l'A18 in direzione Catania.