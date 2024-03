Aereo ultraleggero precipita a Treviso, morti una donna originaria di Letojanni e il marito

Una donna originaria di Letojanni e il marito sono morti ieri (22 marzo), precipitando con un aereo ultraleggero in provincia di Treviso. L’incidente si è verificato intorno alle 11.15 a Trevignano, quasi al confine con Montebelluna. Lanfranco De Gennaro e Lucia Bucceri, entrambi di 71 anni, si trovavano a bordo di un ultraleggero pilotato dall’uomo. Alcuni testimoni hanno notato il mezzo avvitarsi su se stesso prima di precipitare al suolo con la parte anteriore, nel giardino di una casa. C’è chi sostiene che il mezzo perdesse carburante. Qualcuno ha sentito il motore «borbottare», perdere colpi e poi spegnersi, mentre usciva del fumo. Il velivolo sembrava fuori controllo.

La donna è di Grado (Gorizia), mai genitori, Carmelo e Lia, erano di Letojanni, anche se si erano trasferiti al Nord (dove erano cresciute le due figlie), per poi fare ritorno al loro paese, dove si sono distinti soprattutto per le numerose attività svolte in parrocchia. Molti ricordano le vittime, che venivano spesso nel centro ionico, dove attualmente vivono la figlia, il genero (che è letojannese) e i nipotini. L’ultima volta erano stati visti l’anno scorso.