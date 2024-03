Messina, truffa sui bonus edilizi: sei misure cautelari, sequestrati 37 milioni di euro

I finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Messina, nell’ambito di articolate investigazioni di polizia giudiziaria a contrasto delle frodi fiscali in materia di crediti d’imposta, introdotti, nel 2020, attraverso le misure di sostegno all’economia contenute nel cosiddetto Decreto “Rilancio”, stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Messina, su richiesta dalla locale Procura della Repubblica, a carico di 6 soggetti, ritenuti responsabili di associazione per delinquere dedita alla truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, indebite compensazioni fiscali ed autoriciclaggio.

Gli indagati lucravano sui benefici fiscali introdotti dal dl 34 del 2020 (decreto Rilancio) e dalle successive integrazioni. Tutto ha avuto origine dalla denuncia di un cittadino informato da un funzionario dell’Agenzia delle entrate dell’inserimento, nel proprio cassetto fiscale, di crediti d’imposta per 1,3 milioni di euro, riconducibili a lavori di ristrutturazione edilizia mai eseguiti. Sulla base dei primi accertamenti, i

finanzieri hanno scoperto agevolazioni fiscali sul Superbonus 110%, che risultavano cedute a una società, tramite la piattaforma Cessione crediti dell’Agenzia delle entrate, avente ad oggetto la locazione di beni immobili, poi risultata priva di personale e strutture.