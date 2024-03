Messina, ritrovato dopo 48 ore privo di conoscenza in una casa di campagna: uomo grave in ospedale

In coma, ma ancora vivo, in gravi condizioni e in lotta tra la vita e la morte. Un uomo, che abita in una zona periferica di un villaggio di Messina, è stato trovato privo di sensi dai soccorritori del 118 insieme ai vigili del fuoco, che sono stati allertati questa mattina da richieste di intervento per una persona, di cui non si avevano più notizie da 48 ore.

Secondo quanto ricostruito dalle autorità, l'uomo abita casupola in una zona impervia del villaggio Galati Sant'Anna e quando vigili e sanitari hanno fatto ingresso nella casetta lo hanno ritrovato privo di conoscenza. Da qui la corsa al Policlinico universitario: le sue condizioni sarebbero gravi.