Rapinano un minore con una spranga, a Messina tre giovani egiziani finiscono in comunità

I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare di collocamento in comunità, emessa dal GIP del Tribunale dei minorenni di Messina, nei confronti di tre giovani di origine egiziana, indagati per rapina e lesioni personali.

I militari dell’Arma hanno avviato le indagini dopo la denuncia di un minore messinese che ha segnalato di essere stato aggredito, in centro a Messina e di essere stato colpito con calci e pugni, da tre giovani che, armati di una spranga di ferro, lo avevano derubato del cappellino e dello smartphone, procurandogli anche lievi lesioni.

Dopo la visione delle telecamere di videosorveglianza i carabinieri hanno rintracciato i tre egiziani.