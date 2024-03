Lipari, a Bagnamare case a rischio crollo e strada colabrodo

A Lipari, a Bagnamare, alcune case sono a rischio crollo per le continue frane e la strada sottostante è anche ridotta a un colabrodo. Tutto questo a due passi dal distaccamento dei vigili del fuoco.

«In merito alla questione - spiega il responsabile della Protezione civile Nico Russo - sta intervenendo la Città Metropolitana di Messina che ha già pulito il versante dalla vegetazione rimuovendo materiale più instabile. Inoltre la stessa Città Metropolitana sta lavorando per la strada di servizio a Porticello e la messa in sicurezza dei versanti».

A Bagnamare, strada di vitale importanza perché permette di raggiungere le località turistiche di Canneto e Acquacalda e viceversa, per due volte c’è stata una perdita d’acqua nella condotta idrica e si è dovuto procedere alla chiusura al transito. Riparato il danno dalla ditta Bel Mar, c’è stata una nuova perdita di acqua. Strada di nuovo chiusa per un paio di ore per il nuovo intervento e disagi per isolani che si chiedono lavori risolutivi.