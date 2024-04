Milazzo: un giovane di 14 anni ustionato dalle fiamme durante una grigliata, feriti due suoi amici

Tre giovani feriti durante una grigliata a Milazzo, in provincia di Messina. Ieri pomeriggio, nella zona di Ponente della Città del Capo, nei pressi dell'ex discoteca Le Cupole, un quattordicenne stava accendendo il fuoco del barbecue quando è stato investito da una fiammata di ritorno che gli ha causato gravi ustioni al volto, al torace e agli arti superiori. Accanto al giovane c'erano altri due ragazzi, di Monforte, che sono stati raggiunti dal fuoco ma in maniera minore rispetto all'amico.

Immediatamente è stato allertato il 118, sul posto è giunta un'ambulanza. I sanitari hanno immediatamente prestato le prime cure e trasportato il quattordicenne all'ospedale di Milazzo. I medici del nosocomio in provincia di Messina, in considerazione delle gravi ustioni riportate, hanno deciso di trasferirlo immediatamente in elisoccorso presso il centro grandi ustioni dell'ospedale Civico di Palermo.

Per i due amici del giovane ferite più lievi. Le circostanze che hanno portato alla fiammata di ritorno non sono ancora del tutto chiare, ma sembra che il vento abbia giocato un ruolo determinante.