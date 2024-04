Lipari, arrivano le foto-trappole contro l'abbandono dei rifiuti

Sono in funzione da alcuni giorni, sul territorio comunale, una serie di “foto-trappole” itineranti. I dispositivi, in grado di catturare l’immagine inquadrata, sono stati posizionati nei luoghi dove maggiormente si verificano spiacevoli episodi di abbandono selvaggio di spazzatura, ingombranti e ogni genere di rifiuto. Saranno spostati, di volta in volta, a seconda delle necessità di controllo e contrasto del fenomeno.

L’iniziativa, predisposta dall’Amministrazione comunale, è volta a incentivare una maggiore attenzione nel conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, e una più diffusa cura e interesse per la tutela del territorio e del decoro urbano. Per i trasgressori le multe vanno da 25 a 500 euro.