Guardia giurata di Vulcano muore nel sonno a Jesolo

Era nativo di Vulcano ed è morto nel sonno a Jesolo. Raffaele Pastena, 61 anni, lavorava con la ditta Securitalia. E a dare l’allarme sono stati proprio i colleghi perché non si era presentato al lavoro.

Informata la polizia, è stata fatta una ricognizione insieme ai vigili del fuoco nella sua abitazione dove viveva da solo. E si è dovuta forzare la porta d’ingresso, visto che era chiusa a chiave.

I sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo, ma l’uomo era già privo di vita.

Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali.

Il vulcanaro dall’isola delle Eolie si era trasferito a Jesolo dove era anche conosciuto come bagnino.

«Per me era come un fratello - racconta Alessandro Berton, amministratore unico della Jesolmare - lo conoscevamo tutti con il soprannome di “Savana” perché aveva lavorato come guida turistica in Africa quando era giovane. Una persona gentile e dal cuore d’oro».

A Vulcano la famiglia Pastena è ricordata anche dall’ex assessore Massimo D’Auria: «Il padre non era di Vulcano – dice – si era trasferito qui ed era un gran lavoratore. Svolgeva l’attività di idraulico, elettricista, tuttofare, ma non aveva parenti. Aveva lavorato oltre 30 anni ed era andato via circa 20 anni fa. All'epoca non c'era casa o locale dove lui non aveva messo il suo talento di idraulico».