Messina, furto e danni alla palestra di Ritiro gestita da una società di basket: «Siamo demoralizzati»

I ladri hanno portato via attrezzature e materiale tecnico per migliaia di euro, poi hanno gravemente danneggiato la cabina elettrica e la condotta idrica. A finire nel mirino, a Messina, è stata la palestra comunale di Ritiro, utilizzata quotidianamente da una società di basket che chiede adesso un intervento urgente alle istituzioni. Il danno, infatti, non è solo economico, ma anche morale. La struttura è gestita dalla Asd Castanea Basket, dallo staff si definiscono «avviliti» per quello che è accaduto. «Crediamo che un luogo del genere, che sorge in un contesto urbano «difficile», debba essere vista dalla comunità come un qualcosa da proteggere e non da vandalizzare. Difatti - spiega la società - la palestra ha accolto al suo interno, in questi mesi, tantissime e svariate attività (pallacanestro, baskin, danza, pattinaggio, karate, e perfino gruppi parrocchiali), raccogliendo tanti consensi e complimenti. Tutto ciò ha aiutato e favorito, tra gli altri, anche le fasce più deboli, creando inclusione, svago e divertimento. Siamo demoralizzati poiché il furto di cui siamo stati vittima rappresenterà un enorme danno anche alle nostre tasche (migliaia di euro in danneggiamenti e furti), stante la necessità di sistemare ciò che è stato danneggiato e ricomprare ciò che ci è stato sottratto».

Quella lanciata dalla società è quindi una richiesta di aiuto, di interventi concreti per tutelare la struttura e le attività offerte alla collettività. «Chiediamo l’aiuto e l’intervento delle istituzioni (l’assessore Massimo Finocchiaro ed il sindaco Federico Basile, persone che ci sono sempre state accanto e che nel tempo hanno anche voluto verificare l’avanzare dei lavori di persona, e dai quali abbiamo ricevuto tanti complimenti) e delle forze dell’ordine, proveremo a inviare una lettera a questore e prefetto per chiedere sostegno in questa crociata contro qualche ignorante delinquente, perché siamo certi che si parla di poche mele marce, proveremo a chiedere che questo presidio di legalità venga tutelato ed intenzionato da chi tutela la nostra passione e sacrifici, le forze dell’ordine». «Questo - proseguono - perché riteniamo che contrastare episodi del genere, per noi, sia impossibile se non opportunamente coadiuvati e sostenuti. Ecco perché rivolgiamo tale appello, adesso pensiamo che non sia il momento di restare più soli ma di essere aiutati e compresi. Non si può dare vinta a pochi deficienti e delinquenti, noi non lo vogliamo fare, crediamo sia il momento di ricevere oltre la solita solidarietà un aiuto serio, sincero e concreto, siamo attività di frontiera e cerchiamo di portare lo sport e la sua etica ovunque andiamo e abitiamo, adesso però ci affidiamo alla sensibilità delle istituzioni che tiriamo in causa. Nella giornata di oggi le attività, visti i danni riportati dalla struttura, sono state limitate al minimo, stiamo lavorando perché la palestra possa recuperare al più presto la normalità delle attività, cio non sarà facile, ma ci stiamo già provando».