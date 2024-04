Messina, tentano di incendiare l'auto di uno psichiatra: nuova intimidazione ai danni di medici del Papardo

L'automobile di un medico psichiatra dell'ospedale Papardo di Messina è stata danneggiata nel tentativo di incendiarla. Lo specialista aveva appena parcheggiato il proprio mezzo e si era recato a lavoro presso il servizio psichiatrico diagnosi e cura Messina Nord. Poco dopo, qualcuno si è recato nel luogo dove aveva posteggiato l'auto, tentando di dargli fuoco.

Secondo una prima ricostruzione, prima è stato rotto il vetro del lato passeggero e poi è stato cosparso l'abitacolo di sostanze infiammabili. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia che hanno avviato le indagini. Hanno dapprima effettuato tutti i rilievi del caso e poi ascoltato il medico per capire se avesse sentito o visto qualcosa di sospetto nei giorni precedenti al fatto.

Al vaglio degli inquirenti anche la possibile presenza di impianti di videosorveglianza, le cui immagini potrebbero rivelarsi fondamentali per il prosieguo delle indagini. Si tratta del secondo episodio in pochi mesi ai danni di medici in servizio presso la struttura.