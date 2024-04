Il maltempo sferza le Eolie, fermi gli aliscafi da e per Milazzo

Alle Eolie è una vera e propria settimana di passione per i collegamenti marittimi da e per le isole a causa dell'ondata di maltempo che perdura ormai da giorni. La temperatura dai 20-25 gradi è scesa a 12 con raffiche di vento da ponente che nella notte hanno anche raggiunto i 40 chilometri orari con mare molto mosso. Dopo i primi bagni a mare adesso dagli armadi tirati fuori i giacconi.

Fermi gli aliscafi della Liberty Lines, da e per Milazzo partite alle 7 le navi della Siremar anche per Panarea e Stromboli. Omesso lo scalo di Ginostra. Le isole di Alicudi e Filicudi sono isolate e abitanti ormai sempre piu' abituati. Disagi per isolani e pendolari e anche per i tanti gruppi di turisti stranieri in vacanza soprattutto a Lipari. L’altro pomeriggio con la nave da Milazzo ne sono arrivati circa 200.

Nella rada di Marina Lunga, ormai senza spiaggia, si sono riparate la nave cisterna della Marnavi di Napoli e anche alcuni diportisti con le barche a vela.