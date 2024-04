Drammatico scontro tra due moto a Taormina: un giovane di 23 anni in coma

Incidente ieri sulla strada statale 114, a Taormina, con un ragazzo finito in coma dopo il terribile scontro con un altro mezzo. Due motocicli si sono scontrati frontalmente nella frazione a mare di Spisone, all’altezza del lido La Caravella.

A rimanere coinvolti nel sinistro, avvenuto intorno alle 17, uno scooter condotto da un ragazzo di 23 anni di Letojanni che viaggiava in direzione Catania e una motocicletta Ktm che proveniva dalla direzione opposta, guidata da un uomo di 39 anni di S. Teresa di Riva.

Lo scontro è avvenuto sulla corsia di monte in direzione del capoluogo etneo, in un tratto in semicurva, e sin da subito sono appare gravissime le condizioni del giovane di 23 anni, F. C. che, dopo i primi soccorsi sul posto, è stato trasferito in codice rosso con un’ambulanza del 118 all’ospedale San Vincenzo di Taormina, dove si trova in rianimazione: la sua prognosi è riservata.

L'altro, un uomo di 39 anni, A. O. è stato invece condotto al Policlinico Gaetano Martino di Messina con fratture varie e le sue condizioni sono meno gravi. A provocare lo scontro potrebbe essere stata un’invasione di corsia che ha impedito ai due conducenti di evitare l’impatto frontale.