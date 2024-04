Vulcano, allarme per il porto di Ponente inagibile per le mareggiate

A Vulcano rappresenta una delle vie di fuga in caso di pericolo per l’attività del cratere, ma ormai da mesi per via delle violente mareggiate invernali è inagibile. E nell’isola anche per l’inizio della stagione turistica c’è un certo allarme perché è pure utilizzato dai tanti diportisti che affollano la «perla» delle Eolie.

La giunta Gullo già intervenuta per sistemare l’altro scalo alternativo di Gelso che era fuori uso, sempre a causa dei marosi, ha fatto fare una ricognizione al responsabile della Protezione civile Nico Russo per predisporre gli interventi urgenti e mettere in sicurezza la struttura portuale. Intanto è stato vietato l’accesso con una recinzione.

A Vulcano in tema portuale si dovrà invece attendere ancora un anno per l’operatività del nuovo porto degli aliscafi di Levante. I lavori che sono a buon punto proseguono, ma per questa estate non saranno ultimati.

Potranno attraccare due aliscafi e inoltre la novità è costituita che nella parte sottostante ci sarà spazio anche per i diportisti. Circa 30 imbarcazioni avranno anche il loro ormeggio con priorità ai vaporetti delle escursioni.