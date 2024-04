Capo d'Orlando, perdita di gas da una bombola provoca un incendio in casa: palazzo evacuato

Paura a Capo d'Orlando per un incendio in un appartamento. Le fiamme sono divampate in via Cordovena, dove è stato necessario evacuare tutto il palazzo. A provocare il rogo sarebbe stata una perdita di gas da una bombola che si trovava su un balcone: la donna che abita nell'appartamento è riuscita ad allontanarsi e a lanciare l'allarme.

I primi ad intervenire sono stati alcuni vicini di casa, che l'hanno soccorsa. Poi sono giunti sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Sant'Agata di Militello e i carabinieri. In azione anche i volontari della protezione civile, che hanno cercato di limitare i danni, ma le fiamme si sono diffuse nel giro di pochi minuti e hanno distrutto gran parte dell'abitazione.

La donna è stata trovata in forte stato di choc ed è stata sottoposta alle cure medice del 118. L'area è stata chiusa al traffico per permettere l'intervento di messa in sicurezza, ma dovrano essere effettuati ulteriori accertamenti per verificare la stabilità dell'edificio.