Lutto per l'attore messinese Nino Frassica, morto a 78 anni il fratello Matteo

Morto a Galati Marina Matteo Frassica, fratello dell'attore messinese Nino. Aveva 78 anni. Conosciuto affettuosamente come Uccio dagli amici, si è spento nella sua casa, dove ha perso la sua battaglia contro una malattia che non gli ha dato scampo. I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 24 aprile alle 16 nella chiesa di Galati Marina

«Matteo, conosciuto come Uccio, ha un legame da sempre con Cola - scrive su Facebook il figlio Alberto -. Come Cola, appena ha guardato oltre le mura di casa, ha incontrato il blu del mare. Un blu di vento e di sole, che sa di sapienza antica, di avventura e di sale. E ha trovato naturale abbandonarsi al mare e alle sue storie che profumano di leggende, di viaggi dentro l'anima, di silenzi di respiro e urla di tempesta, di remi che affondano nell'acqua e di pensieri che scendono nel profondo dello Stretto. Uccio è nato di fronte ad un ridotto spazio di mare, spesso difficile e duro, ma a volte di una dolcezza infinita che non vorrebbe mai farti andare via, e al mare ha concesso l'anima. Ed è nell'amore atavico verso il mare che si è unito a Cola, oltrepassando il legame di sangue e diventando fratello di vita».