Spadafora, auto si schianta contro un furgone parcheggiato: ferito un giovane di 25 anni

Ancora un incidente stradale in provincia di Messina. A scontrarsi, intorno alle 5,30 di questa mattina sulla strada Nazionale di Spadafora, un'auto e un furgone. Secondo una prima ricostruzione, una Fiat Panda, alla cui guida c'era un ragazzo di 25 anni, sopraggiungeva da Milazzo in direzione Messina.

Il giovane, per cause in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un furgone parcheggiato. L'impatto è stato molto violento. Il conducente della vettura è rimasto ferito.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che ha soccorso il ragazzo e lo ha trasferito al Policlinico di Messina. Qui i medici hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso, il venticinquenne ha riportato diverse fratture.

Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i carabinieri della Stazione locale che hanno gestito il traffico ed effettuato tutti i rilievi per capire l'esatta dinamica dell'incidente.