Filicudi, incendio doloso in piena notte: distrutta una barca di dieci metri

La tranquilla Filicudi sconvolta nella notte da un incendio doloso ad una barca di 10 metri del titolare di un noleggio nautico. L’imbarcazione Aurora, in legno, di Stefano Cappadona, è stata disintegrata dal fuoco. Come il motore di 150 cavalli. Si trovata su un camion, rimasto danneggiato, come la gru ed il carrello.

È accaduto nella strada in prossimità del borgo marinaro di Pecorini. Momenti di paura per le fiamme alte che si sono alzate e che con le limitrofe sterpaglie potevano anche scatenare ulteriori danni.

L’isola è priva di postazioni dei vigili del fuoco. Scattato l'allarme, si sono adoperati alcuni isolani, ma si è potuto fare ben poco. I danni sono ingenti. Si parla di oltre 60 mila euro. I carabinieri hanno avviato le indagini. Il titolare presenterà una denuncia.

Foto notiziarioeolie.it