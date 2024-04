Tre furti in una notte fra Falcone e Oliveri: scoperti e arrestati tre catanesi grazie ai filmati della videosorveglianza

L'indagine dei carabinieri sulle irruzioni in una scuola, in una sede scout e in un centro di rimessaggio barche. In quest'ultimo colpo portati via strumenti e motori fuoribordo, per un ragguardevole valore economico