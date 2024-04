Controlli alle Isole Eolie, dieci denunciati: due per avere rubato la sabbia a Stromboli e Vulcano

Operazione dei carabinieri alle Eolie con dieci persone denunciate, due delle quali accusate di furto aggravato per avere portato via la sabbia. Episodi accaduti a Stromboli e Vulcano.

Nell’ambito delle verifiche su strada, i militari dell’Arma hanno controllato più di 250 persone e oltre 170 veicoli con la contestazione di numerose violazioni al codice della strada, come la guida sotto l’influenza alcolica, il mancato uso del casco e la mancata copertura assicurativa.

A Vulcano hanno denunciato una ragazza di 21 anni, alla guida di un’autovettura, per rifiuto di sottoporsi all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti, mentre i militari di Stromboli hanno proceduto nei confronti di un cittadino straniero per molestia o disturbo alle persone.

I carabinieri di Lipari hanno deferito all’autorità giudiziaria un uomo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di quasi 5 grammi di hashish. A Panarea denunciato un uomo per omessa custodia di armi e una donna per detenzione abusiva di armi, in quanto trovata in possesso di un fucile da caccia, illecitamente detenuto. A Stromboli e Vulcano, come detto, hanno deferito due persone per furto aggravato, poiché sorprese ad asportare sabbia dalla battigia di proprietà del demanio marittimo, e tre proprietari di terreni per abbandono di rifiuti, consistenti in carcasse di autovetture.