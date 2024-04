In carcere due catanesi di 48 e 80 anni: estorcevano denaro a un imprenditore del Messinese, che alla fine li ha denunciati

L’imprenditore del Messinese denuncia i taglieggiamenti, in due vengono arrestati dai carabinieri per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Hanno 48 e 80 anni, sono entrambi residenti in provincia di Catania. Il più anziano aveva già una condanna per associazione mafiosa. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato disposto dal gip del tribunale di Messina su richiesta della procura.

L’indagine è stata avviata alla fine dello scorso anno, dopo la presentazione di una denuncia alla caserma dei carabinieri di Sant’Alessio Siculo, da parte di un imprenditore della fascia jonica della provincia messinese, il quale aveva riferito di essere sotto estorsione. Dal 2019 gli indagati avrebbero dapprima costretto l’imprenditore, che in passato gestiva una catena di supermercati nella provincia etnea, a rifornirsi di carne in un’azienda per la quale i due lavoravano come rappresentanti, in modo da potersi garantire provvigioni sicure.

In un secondo momento, anche dopo la cessazione dell’attività imprenditoriale della vittima, le due persone arrestate (l’ottantenne evocava l’appartenenza al clan mafioso dei Laudani), avrebbero iniziato a pretendere denaro contante, vantando il pagamento di un presunto debito, in realtà non giustificato. I due indagati avrebbero estorto complessivamente circa seimila euro all’imprenditore, oltre a quanto ricevuto come corrispettivo delle singole forniture di carne.