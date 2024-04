Messina, scontro tra un furgone e un camion lungo la tangenziale: un ferito

Nuovo incidente stradale nella tangenziale di Messina, questa volta nei pressi dello svincolo di San Filippo in direzione Palermo, nel punto in cui si viaggia sulla corsia unica. Questa mattina, a scontrarsi sono stati un furgone e un camion.

Nonostante la velocità ridotta con i quali viaggiavano i mezzi, un uomo è rimasto ferito. Allertati i soccorsi sul posto sono giunte le ambulanze e i vigili del fuoco. Questi ultimi sono dovuti intervenire per liberare il conducente dalle lamiere del mezzo nelle quali era rimasto incastrato.

L'uomo è stato trasportato con l'ambulanza in ospedale. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche gli agenti per gestire il traffico che, inevitabilmente, ha subito forti rallentamenti.

Ieri due incidenti si sono verificati sempre in tangenziale. Un uomo a bordo di uno scooter si era schiantato in galleria, tra San Filippo e Gazzi, in direzione Palermo. L'uomo è stato trasportato in gravi condizioni, codice rosso, al Policlinico.