Lipari, strade dissestate: scattano le proteste dei residenti

«Chi ci paga i danni alle macchine? – si chiede Assuntina Sulfaro – a Quattropani non si può circolare. È inaccettabile che si inizia un lavoro e per completarlo passano mesi e mesi. Si intervenga urgentemente prima che qualcuno ci lascia le penne...».

A Lipari le strade di Pianoconte e Quattropani sono a pezzi e un’auto ha bucato due ruote. «A Pianoconte – dice la signora Rosa Profilio – la via principale è dissestata e queste sono le conseguenze. Con la mia auto addirittura ho bucato due ruote a causa della mancata segnaletica e per le condizioni di abbandono del manto strada. Si è ancora in attesa del suo ripristino da diverse settimane. Auspichiamo un celere intervento e speriamo che questo rimanga un caso isolato».

A Lipari centro in alcune strade il catrame dopo mesi di ritardo è già stato collocato, anche se non sono mancate le critiche per il lavoro effettuato. Ora tocca alle borgate. Nel mentre la situazione per gli automobilisti e scooteristi si è fatta insostenibile e dopo i continui incidenti come sempre a pagare è il Comune.

Foto notiziarioeolie.it