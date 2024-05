Momenti di paura a Lipari, scoppia un incendio in un hotel

Momenti di panico a Canneto per un incendio che si è sviluppato in un locale di un hotel. Si tratta della struttura turistico alberghiera Casajanca situata sul lungomare di Lipari. Aveva appena aperto i battenti per la nuova stagione turistica 2024 e per fortuna non aveva ancora clienti. Si stimano danno per 60 mila euro ed è andata distrutta un'intera camera.

Le fiamme sarebbero partite da uno scantinato utilizzato come lavanderia. Probabilmente per un cortocircuito. Immeditato l'intervento dei vigili del fuoco per contenere il fumo nero. Ricognizione anche dei carabinieri per accertare le cause ed eventualmente escludere altre ipotesi. Per i pompieri duro lavoro per evitare che il fuoco possa creare ulteriori danni all'albergo ed anche ai bar e alle case limitrofe.